В Карелии ликвидировали разлив технического масла в реке Онда

В Карелии ликвидировали разлив технического масла, которое попало в реку Онда. Об этом "РГ" в воскресенье сообщили в МЧС Карелии.

Авария на Ондской ГЭС произошла 17 июля в районе населенного пункта Идель Сегежского района. Тогда и случился выброс масла. В реку вылилось около 200 килограммов.

В воскресенье с ЧП удалось справиться. Разлив ликвидировали - засыпали берега Онды сорбентом.

По данному факту назначила проверку и прокуратура Карелии. В ведомстве заявили, что дадут оценку степени ответственности лиц, причастных к инциденту, который повлек загрязнение окружающей среды. По ее итогам примут процессуальное решение.