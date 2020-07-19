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19.07.2020 11:10
Рубрика: Общество

В Коми открыли памятный знак в честь 400-летия протопопа Аввакума

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: Пресс-служба правительства Республики Коми Фото: Пресс-служба правительства Республики Коми
Фото: Пресс-служба правительства Республики Коми

В селе Усть-Цильме Республики Коми открыли памятный знак в честь 400-летия со дня рождения идеолога старообрядчества - протопопа Аввакума. Здесь же проходят и мероприятия, на которых обсуждают вопросы сохранения старообрядческой культуры, сообщила пресс-служба правительства Республики Коми.

Фото: Предоставлено Управлением информации Российской академии художеств
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Памятный знак установили на высоком берегу Печоры. Крест смотрит на устье рек Пижма и Цильма. Вокруг него - ограда из бруса с цепями. В Усть-Цильме памятный знак установили не случайно. В Пустозерск, этого города уже давно нет на карте, сослали опального Аввакума и приговорили томиться в земляной тюрьме.

Жителям Усть-Цильмы, а они были привержены старообрядчеству, приказали изготовить земляные срубы для протопопа Аввакума и его соратников. Но они отказались. В Пустозерске, а это недалеко от Усть-Цильмы, протопоп Аввакум и был казнен. А в селе до сих пор хранят память о нем и старую веру.

Как отметила на открытии памятного знака заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, год 400-летия протопопа Аввакума должен оставить вещественную память. "Делая такие добрые дела, мы тем самым доказываем, что умеем хранить нашу историю, наши традиции", - заявила замминистра.

А в самой Усть-Цильме проходят мероприятия, на которых вспоминают жизненный путь и творческое наследие протопопа Аввакума. Кстати, подобные мероприятия состоятся в 11 субъектах РФ, еще 65 регионов запланировали конференции, выставки, чтения, конкурсы. И впервые в стране выделены средства на реставрацию объектов наследия старообрядческой культуры.

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