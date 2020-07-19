В Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь Олимпиады-80

В Петербурге выстрел из пушки Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости посвятили Олимпиаде-80. Открытие легендарных Олимпийских игр состоялось ровно 40 лет назад.

Как сообщает комитет по физкультуре и спору администрации Санкт-Петербурга, произвели выстрел герои той самой Олимпиады. Татьяна Казанкина тогда установила олимпийский рекорд в беге на полтора километров, Александр Аксинин показал рекордные результаты в эстафете 4х100 метров, а также Владимир Осокин, получивший олимпийскую награду в четырехметровой гонке преследования.

Напомним, Олимпиада-80 проходила в Москве с 19 июля по 3 августа. В играх приняли участие свыше пяти тысяч спортсменов из 80 стран.

Полуденный выстрел - это яркая петербургская традиция. Каждый день ровно в полдень на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости стреляет пушка. Залпы посвящают важным событиям в жизни Петербурга и страны.