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19.07.2020 14:32
Рубрика: Спорт

В Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь Олимпиады-80

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге выстрел из пушки Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости посвятили Олимпиаде-80. Открытие легендарных Олимпийских игр состоялось ровно 40 лет назад.

Фото: РИА Новости
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Как сообщает комитет по физкультуре и спору администрации Санкт-Петербурга, произвели выстрел герои той самой Олимпиады. Татьяна Казанкина тогда установила олимпийский рекорд в беге на полтора километров, Александр Аксинин показал рекордные результаты в эстафете 4х100 метров, а также Владимир Осокин, получивший олимпийскую награду в четырехметровой гонке преследования.

Напомним, Олимпиада-80 проходила в Москве с 19 июля по 3 августа. В играх приняли участие свыше пяти тысяч спортсменов из 80 стран.

Полуденный выстрел - это яркая петербургская традиция. Каждый день ровно в полдень на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости стреляет пушка. Залпы посвящают важным событиям в жизни Петербурга и страны.

В регионах Спорт Олимпийские игры Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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