В Петербурге раскупили все билеты в музеи

В Петербурге накануне возле крупнейших городских достопримечательностей возникли многочасовые очереди. Билетов на ближайшие даты уже нет.

Сотрудница государственного музея-заповедника "Петергоф" на своей странице в соцсети опубликовала фотографии очереди ко входу в комплекс.

Аналогичная ситуация сложилась в Новой Голландии. Очередь в открытое пространство начиналась накануне от Площади Труда.

В ряде достопримечательностей Петербурга регулируют число туристов. Так, билеты на коллонаду Исаакиевского собора раскуплены до 20 июля включительно.

На ближайший месяц нет доступных билетов в Зимний Дворец, в Главный штаб билеты раскуплены до вечера вторника.

Не попасть так просто и в Русский музей. В Михайловский дворец билеты раскуплены до 30 июля. В Корпус Бенуа граждане, которые решили озаботиться покупкой билетов сейчас, смогут попасть не ранее 24 июля.

Напомним, музеи Северной столицы стали открываться две недели назад. В музеях и парковых комплексов ввели жесткие ограничения, например, билеты продаются только онлайн и на конкретные сеансы. Тем не менее, избежать очередей даже эта система не помогает.