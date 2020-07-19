В Петербурге скончался лама Лосал Жамсо

В возрасте 41 года ушел из жизни лама Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй Лосал Жамсо. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщили в дацане.

Лосал Жамсо - это духовное имя Баира Бальжинимаева, в дацане (буддийском монастыре-университете) его называли Баир-лама. Он родился в Забайкальском крае в селе Алханай, образование получил в Агинской Буддийской академии, также окончил буддийский университет Даши Чойнхорлин. Два года прожил на Тибете, где проходил обучение в дацане Кумбум Джампа Линг.

До 2017 года Баир-лама служил в Иволгинском дацане в Бурятии, а потом приехал в Петербург. В дацане говорят, что к нему мог прийти любой прихожанин, проконсультироваться по буддийским обрядам, психологии или просто посоветоваться по каким-то житейским вопросам. Прихожане любили Баир-ламу за то, что он сложные вещи мог объяснить простыми словами.

Лосал Жамсо мог проводить огненную пуджу "Жинсрег" - это одна из сложнейших тантрических практик. Кроме того, он создавал священные песочные мандалы, посвященные буддийским божествам. Каждый раз создание мандалы становилось знаковым событием в жизни города.

Похороны Баира Бальжинимаева пройдут в родном селе Алханай.