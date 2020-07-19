В Петербурге трамваи и троллейбусы будет охранять Росгвардия

В Петербурге электротранспорт возьмет под охрану Росгвардия. В случае ЧП водитель или кондуктор сможет оперативно вызвать вневедомственную охрану. Патрульный наряд прибудет к месту нахождения трамвая и пресечет правонарушение. "Горэлектротранс" обратился за помощью к вневедомственной охране Росгвардии не от хорошей жизни. В Северной столице периодически агрессивные пассажиры нападают на водителей, кондукторов и других пассажиров.

Раньше после каждого такого происшествия перевозчик обращался в полицию. Найти хулиганов получалось, но проблема в том, что при такой системе правонарушение не пресекалось.

Например, несколько месяцев назад в городе прошла череда нападений на кондукторов. Молодой человек, страдающий психическим заболеванием, пытался вырывать у кондукторов сумки с деньгами, хамил пассажирам. А однажды парень ударил пожилую женщину-кондуктора. Конечно, по этому факту было написано заявление в полицию, но женщина-то уже пострадала.

Эта ситуация широко обсуждалась в среде водителей и кондукторов. Хулиган мог провоцировать других пассажиров и кондуктора на протяжении нескольких остановок. У водителя не получалось прийти на помощь, он находился за рулем, а кондукторы - это зачастую хрупкие женщины, которые не могут дать отпор. Ожидается, что Росгвардия поможет справляться именно с такими ситуациями. Точно так же, как уже взяты под охрану бригады "скорой помощи". Они обращаются в охрану, если пациент или его родственники ведут себя агрессивно. Сейчас весь электротранспорт Петербурга оборудован системой ГЛОНАСС. Так что нахождение каждого трамвая и троллейбуса определяется в считанные секунды, и на место выедет наряд.