Инфекционист рассказала, как лечат коронавирус

В Калмыкии первые пациенты, переболевшие коронавирусом, сдали плазму крови с антителами на COVID-19. Ее будут использовать при лечение других больных. Но плазма не является панацеей.

Свое мнение о том, насколько эффективно подобное лечение, корреспонденту "РГ" высказала главный внештатный инфекционист республики, замглавного врача по лечебной части "Республиканского центра специализированных видов медицинской помощи" Лариса Имкенова.

"Кровь состоит из жидкой части - плазмы и компонентов - электроцитов, тромбоцитов. Этот клеточный состав убирают и остается только плазма, в которой содержатся белки-антитела в уже готовом виде, которые можно ввести больному. От них должен быть эффект. Но это не панацея. К сожалению, не получается так, чтобы перелили плазму, и человек выздоровел. На мой взгляд, нет быстрого положительного эффекта, от переливания плазмы состояние больного резко не улучшается. Пациенты получают комплексное лечение, а это может быть лишь одним из компонентов терапии", - говорит Лариса Имкенова.

По ее словам, ситуация осложняется тем, что, как показывают последние исследования, антитела на COVID-19 долго в крови не держатся.

"У пациента перенесшего тяжелую форму коронавируса, они могут сохраняться три месяца, а после легкой формы - месяц. Поэтому трудно сказать, сколько антител попадает в кровь больного при переливании и какой эффект они оказывают. И если после перенесенной человеком инфекции можно говорить о сохранении антител в течение трех месяцев, то как долго они будут держаться после вакцинации? Этот вопрос еще не изучен. Большого опыта тут нет, к сожалению", - отмечает инфекционист.

По словам специалиста, для лечения коронавируса используются различные схемы, и что в итоге помогает лучше всего, пока сказать сложно. В России лечение проходит по российским рекомендациям.

- Например, рекомендуются малярийные препараты и препараты, которые действуют на иммунитет при тяжелых формах заболевания. Они подавляют его, если идет чрезмерная реакция иммунной системы, - говорит Лариса Имкенова.