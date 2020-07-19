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19.07.2020 13:52
Рубрика: Общество

На Кубани COVID-19 выявили у трехмесячного ребенка

Текст: Анна Юркова

В Краснодарском крае за последние сутки выявлено 75 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Возраст самого маленького пациента - три месяца, пожилого - 90 лет, рассказали в региональном оперативном штабе.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
За сутки в России подтверждено 6109 случаев COVID-19 в 84 регионах

Среди выявленных пациентов - 50 женщин и 25 мужчин, в том числе четверо детей. Больше всего случаев зафиксировано в Краснодаре - 35, Сочи - 7, Новороссийске - 1, в Кавказском и Белореченском районах - по 10, Туапсинском - 5.

- Всего в крае подтверждено 7190 случаев заболевания COVID-19. При этом 6129 пациентов выписаны с выздоровлением, 96 человек скончались. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких сейчас находятся 16 пациентов, еще один - на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - уточнили в министерстве здравоохранения Кубани.

Сообщается, что всего с начала пандемии к медикам с подозрением на коронавирус обратились 19191 человек (из них 2021 несовершеннолетних). Стационарное лечение продолжают 2375 человек, дома под наблюдением врачей поликлиник остаются 2925 жителей.

В обсерваторы Краснодара, Сочи, Геленджика и Анапы помещен 181 человек - температура и состояние у всех в норме. За все время через них прошли 11084 граждан. У 79 из них был выявлен коронавирус.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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