На ростовской АЗС клиентов заправили водой вместо бензина

Десятки автовладельцев могли пострадать в Ростове-на-Дону после того, как заправились водой на местной сетевой АЗС. Накануне одна из пострадавших опубликовала видео отбора проб из трех подземных цистерн. Из них следует, что в них действительно был большой слой воды вместо топлива.

Ростовчанка Виктория Алтунина не смогла отъехать от заправки даже на 350 метров, когда заглохла. Несколько попыток завести машину ни к чему не привели.

- Сначала я подумала, что мне залили дизель вместо бензина АИ-95, и позвонила на горячую линию компании. Но мне по камерам подтвердили, что все заправили правильно. Машина у меня ещё на гарантии, никаких технических проблем с ней не было. Когда подъехал муж, мы начали разбираться, вернулись на АЗС и увидели, что несколько автовладельцев стояли там с такой же проблемой, - рассказала Виктория корреспонденту "РГ". - Кому-то заправили 92-й, кому-то солярку, кому-то 95-й. Но в итоге все не смогли далеко уехать. Причём первые пострадавшие заправлялись ещё за два часа до нас.

Экспресс-анализы из подземных хранилищ, которые были сделаны при пострадавших и записаны на видео, показали наличие воды, пояснила Виктория.

- В результате мы за свои деньги вызвали эвакуатор и отвезли машину к дилеру. Техники подтвердили, что поломка возникла именно из-за того, что вместо бензина была вода. Ремонт обошелся в 22 с лишним тысячи, - рассказала пострадавшая. - После целого дня ругани и нервотрепки с представителями заправки, которые на следующий день тоже приехали в мастерскую, они в форме ультиматума предложили оплатить всю сумму под расписку, вместе с расходами на эвакуатор и 500 рублей за бензин. Я не хотела брать эти деньги, но они стали угрожать, что это форс-мажор из-за прошедшего ливня, и в результате "мы по суду вообще ничего не получим". Пришлось взять эти деньги, но не знаю, правильно ли я поступила. Сейчас нахожусь дома, машину заводить боюсь. Получается, если сейчас машина вновь не заведется, то уже мои проблемы. Знаю, что некоторые другие пострадавшие тоже согласились взять наличные.

По словам Виктории, многие пострадавшие ехали на море целыми семьями - один водитель заправился на 18 тысяч, а другой покупал дизельное топливо для каких-то промышленных установок, которые потом тоже встали: "Когда я взяла книгу жалоб, то просто не могла поверить, сколько там негативных отзывов по качеству топлива, начиная с февраля. Неужели контролирующие и надзорные органы не отслеживают ситуацию?".

Прибывшие на место полицейские зафиксировали все показания и факты. Но какой ход получит дело - пока неясно. Во всех расписках, судя по всему, пострадавшие отказывались от претензий. Но возникают подозрения, что на АЗС допускались существенные нарушения технического, санитарного и экологического законодательства.

В самой компании комментарий получить не удалось. Телефон, указанный на сайте, сегодня не работал. Только автоответчик предложил оставить сообщение. По словам Виктории, у нее есть контакты 19 таких же пострадавших, но фактически их может быть гораздо больше. На глазах девушки несколько водителей без разбирательств вызывали эвакуаторы и уезжали на ремонт.