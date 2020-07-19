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19.07.2020 14:59
Рубрика: Происшествия

На ростовской АЗС клиентов заправили водой вместо бензина

Текст: Александр Гавриленко

Десятки автовладельцев могли пострадать в Ростове-на-Дону после того, как заправились водой на местной сетевой АЗС. Накануне одна из пострадавших опубликовала видео отбора проб из трех подземных цистерн. Из них следует, что в них действительно был большой слой воды вместо топлива.

Ростовчанка Виктория Алтунина не смогла отъехать от заправки даже на 350 метров, когда заглохла. Несколько попыток завести машину ни к чему не привели.

Фото: Елена Романченко/ РИА Новости
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- Сначала я подумала, что мне залили дизель вместо бензина АИ-95, и позвонила на горячую линию компании. Но мне по камерам подтвердили, что все заправили правильно. Машина у меня ещё на гарантии, никаких технических проблем с ней не было. Когда подъехал муж, мы начали разбираться, вернулись на АЗС и увидели, что несколько автовладельцев стояли там с такой же проблемой, - рассказала Виктория корреспонденту "РГ". - Кому-то заправили 92-й, кому-то солярку, кому-то 95-й. Но в итоге все не смогли далеко уехать. Причём первые пострадавшие заправлялись ещё за два часа до нас.

Экспресс-анализы из подземных хранилищ, которые были сделаны при пострадавших и записаны на видео, показали наличие воды, пояснила Виктория.

- В результате мы за свои деньги вызвали эвакуатор и отвезли машину к дилеру. Техники подтвердили, что поломка возникла именно из-за того, что вместо бензина была вода. Ремонт обошелся в 22 с лишним тысячи, - рассказала пострадавшая. - После целого дня ругани и нервотрепки с представителями заправки, которые на следующий день тоже приехали в мастерскую, они в форме ультиматума предложили оплатить всю сумму под расписку, вместе с расходами на эвакуатор и 500 рублей за бензин. Я не хотела брать эти деньги, но они стали угрожать, что это форс-мажор из-за прошедшего ливня, и в результате "мы по суду вообще ничего не получим". Пришлось взять эти деньги, но не знаю, правильно ли я поступила. Сейчас нахожусь дома, машину заводить боюсь. Получается, если сейчас машина вновь не заведется, то уже мои проблемы. Знаю, что некоторые другие пострадавшие тоже согласились взять наличные.
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По словам Виктории, многие пострадавшие ехали на море целыми семьями - один водитель заправился на 18 тысяч, а другой покупал дизельное топливо для каких-то промышленных установок, которые потом тоже встали: "Когда я взяла книгу жалоб, то просто не могла поверить, сколько там негативных отзывов по качеству топлива, начиная с февраля. Неужели контролирующие и надзорные органы не отслеживают ситуацию?".

Прибывшие на место полицейские зафиксировали все показания и факты. Но какой ход получит дело - пока неясно. Во всех расписках, судя по всему, пострадавшие отказывались от претензий. Но возникают подозрения, что на АЗС допускались существенные нарушения технического, санитарного и экологического законодательства.

В самой компании комментарий получить не удалось. Телефон, указанный на сайте, сегодня не работал. Только автоответчик предложил оставить сообщение. По словам Виктории, у нее есть контакты 19 таких же пострадавших, но фактически их может быть гораздо больше. На глазах девушки несколько водителей без разбирательств вызывали эвакуаторы и уезжали на ремонт.

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