Неизвестные напали на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова

В Азовском районе Ростовской области совершен налет на дом бывшего директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова. Он ранен и находится в больнице, а его сестра убита, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции и Следственного комитета России. Эксперты снимают отпечатки пальцев, собирают вещественные доказательства, выясняют все детали произошедшей трагедии.

Песков был генеральным директором завода "Ростсельмаш" в 1978-1996 годах. С его именем связывают экономический расцвет предприятия. В начале 1980-х годов также занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Имеет звание Героя социалистического труда, награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней и другими орденами, медалями и государственными премиями.