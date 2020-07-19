В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары

На территории города-курорта Сочи 20 июля, в понедельник, установится сильная жара - температура воздуха днем местами поднимется до +37 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с этим спасатели прогнозируют вероятность ЧС и возникновение пожаров на промышленных предприятиях, населенных пунктах и в лесных массивах.

Сотрудники МЧС советуют жителям и отдыхающим избегать находиться на солнце, по улицам передвигаться не спеша. При этом стараться носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Не употреблять алкоголь. При тепловом ударе нужно немедленно перейти в тень и выпить воду, чтобы охладить тело. В лесу в этот период запрещено использовать открытый огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Кстати

В случае ЧС необходимо звонить на единые номера ведомства спасателей: "01" или "101".