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19.07.2020 15:18
Рубрика: Происшествия

В Волгограде нашли расчлененное тело пропавшего жителя Саратова

Текст: Александр Гавриленко

В Волгограде на берегу реки нашли четыре полиэтиленовых пакета с останками мужчины, сообщают в СУ СКР по региону. Как показала экспертиза, убитым оказался житель Саратова 1987 года рождения.

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В 2016 году он пропал, родственники активно искали его при помощи правоохранительных органов. И все это время никто не знал о его местонахождении. По предварительным данным, убийца расчленил тело жертвы, самостоятельно упаковал его в полиэтиленовые пакеты и спрятал на пустыре недалеко от берега Волги. Известно, что сам убитый был ранее судим за разбой.

Теперь следователям и экспертам предстоит восстановить всю картину событий четырехлетней давности. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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