Неделя в Екатеринбурге выдалась жаркой в прямом и переносом смысле: изнывая от ежедневных +38, молодежь устроила ночную дискотеку прямо в двух шагах от здания областного правительства. На площади собрались больше сотни человек. Продолжалась вечеринка недолго, но была очень громкой. Подвыпив, тусовщики принялись купаться в фонтане. Жаркие танцы прервал только визит полиции.

"Патимейкеров" удалось вычислить очень быстро: ими оказались трое студентов. Как рассказал официальный представитель ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, организаторам вечеринки от 19 до 23 лет. "Диджеев пригласили для дачи показаний по телефону. Сейчас они официально опрошены, подписали документы. Согласились, что нарушили законодательство, и сожалеют, что их мероприятие вызвало широкий резонанс, - отметил полковник Горелых.

Административное производство возбуждено по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Заметим, что уже не первый раз жители города демонстративно нарушают режим самоизоляции: в мае был оштрафован на 15 тысяч рублей Стас Словиковский, организатор апрельского "квартирника". А буквально через неделю после этой вечеринки полиция пресекла еще одну - в баре в центре Екатеринбурга.

Новый факт тоже вызвал бурю эмоций у граждан, поскольку сейчас в Свердловской до сих пор выявляются новые случаи коронавируса. "Понятно, возраст, кровь кипит, устали от запретов, но при такой безответственности сидеть нам на карантине до самой осени", - сокрушаются жители города.