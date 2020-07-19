Из-за жары на Урале загорелся заповедник "Денежкин камень"

Неделя небывалой для Урала жары (столбик термометра каждый день поднимался до +38 градусов) вызвала лесные пожары. Огненная стихия охватила и заповедник "Денежкин Камень", который находится на севере Свердловской области.

- До 11:00 18 июля ситуация была стабильная, но затем поднялся шквалистый ветер, температура воздуха достигла +40. Пожар перешел на верхушки деревьев, - рассказали в пресс-службе заповедника.

В помощь 11 сотрудникам "Денежкиного Камня" на тушение огня прибыл Североуральский военизированный горноспасательный взвод из 14 человек под командованием Михаила Цыганко. Также сегодня должны прилететь добровольцы из Москвы и Красноярска, полностью экипированные ручными средствами тушения. С собой они везут квадрокоптеры, оборудованные тепловизорами.

- Началась работа по нижней кромке пожара, которая почти не двигается, уперлась в высокую траву. Борт МЧС сегодня забирает воду в Ивделе, постарается сбить верхнюю кромку. Это позволит немного притушить открытый огонь и работать уже вручную внизу. Затем наблюдатели совершат облет, чтобы произвести разведку и оценить площадь пожара. Также вертолет должен доставить емкости с водой на гору. Пока из-за отсутствия воды люди тратят много времени на холостые походы по сложной горной местности. От места пожара до базового лагеря на реке Сосьва - три часа в одну сторону. Связь только по рации, мобильная там не работает, - пояснили представители заповедника.

В лагерь в сегодня должны доставить продукты, генератор, инструменты и трех волонтеров, которые будут помогать в обеспечении группы тушения.

- Люди на пожаре работают за пределами своих возможностей. Без сна и отдыха, не отвлекаясь на прием пищи. Это тяжелейшие физические нагрузки. Большая благодарность Минприроды РФ, Уральскому межрегиональному Управлению Росприроднадзора, МЧС по Свердловской области. По сравнению с 2010 годом ситуация изменилась кардинально - все ведомства очень оперативно взаимодействуют, - поделилась директор "Денежкиного Камня" Анна Квашнина.