Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа, но вводится ряд послаблений, касающихся организованного выезда детских групп на отдых. В частности, с 30 июля можно следовать к местам сбора детей и формирования групп, выезжающих за счет окружного бюджета в лагеря, санатории, на базы отдыха в пределах России. Также с 1 августа будет возможно посещение поликлиник для прохождения медосмотра, необходимого при заезде в оздоровительное учреждение.

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора ЯНАО от 16 марта 2020 года, сообщает оперштаб. К 19 июля в округе зарегистрировано 9323 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 176 новых. На лечении в стационарах сейчас находятся 950 пациентов с COVID-19.

- Число выздоровевших растет, за неделю поправилось больше тысячи человек. Мы видим и другие положительные тенденции, например, снижение числа госпитализированных. Но ситуация должна улучшаться в течение продолжительного периода, особенно в городах. Только тогда можно будет говорить о переходе на следующий этап снятия ограничений без риска для жителей, - рассказала руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Основные ограничения на Ямале сохраняются: гражданам с хроническими заболеваниями и старше 65 лет рекомендовано покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью. Все жители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, помещениях, общественном транспорте. Запрещены массовые мероприятия, спортивные сборы (за исключением выездов сборных команд по вызову Минспорта РФ или общероссийских спортивных федераций). Непрофессионалы могут заниматься на открытых площадках и при соблюдении санитарных норм.