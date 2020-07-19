Установлены организаторы стихийной дискотеки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицией возбуждено административное производство по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) в отношении трех диджеев, организовавших шумную вечеринку на Октябрьской площади в ночь с 17 на 18 июля.

Стихийная дискотека продолжалась недолго, но была очень громкой. Жаркие танцы прервал только визит полиции.

Как рассказал официальный представитель ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, организаторам ночной тусовки от 19 до 23 лет.

- Поскольку по месту жительства их не было, ребят пригласили для добровольной дачи показаний по телефону. Они прислушались к законным требованиям силовиков. Сейчас студенты официально опрошены. Они согласились, что нарушили законодательство и выразили сожаление, что их мероприятие вызвало такой резонанс, - отметил Горелых.

Заметим, что в Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности. По количеству выявленных за сутки заражений коронавирусом регион уже несколько дней находится на втором месте среди российских субъектов после Москвы. С 19 июня уральцам разрешено участвовать в официальных и массовых спортивных мероприятиях на открытом воздухе, но с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и заполняемостью стадионов не больше 10 процентов. Молодежь, устроившая ночные танцы, эти требования явно проигнорировала.