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19.07.2020 10:19
Рубрика: Происшествия

Установлены организаторы стихийной дискотеки в Екатеринбурге

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

В Екатеринбурге полицией возбуждено административное производство по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) в отношении трех диджеев, организовавших шумную вечеринку на Октябрьской площади в ночь с 17 на 18 июля.

Стихийная дискотека продолжалась недолго, но была очень громкой. Жаркие танцы прервал только визит полиции.

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Как рассказал официальный представитель ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, организаторам ночной тусовки от 19 до 23 лет.

- Поскольку по месту жительства их не было, ребят пригласили для добровольной дачи показаний по телефону. Они прислушались к законным требованиям силовиков. Сейчас студенты официально опрошены. Они согласились, что нарушили законодательство и выразили сожаление, что их мероприятие вызвало такой резонанс, - отметил Горелых.

Заметим, что в Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности. По количеству выявленных за сутки заражений коронавирусом регион уже несколько дней находится на втором месте среди российских субъектов после Москвы. С 19 июня уральцам разрешено участвовать в официальных и массовых спортивных мероприятиях на открытом воздухе, но с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и заполняемостью стадионов не больше 10 процентов. Молодежь, устроившая ночные танцы, эти требования явно проигнорировала.

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