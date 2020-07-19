Современное оборудование для лучевой терапии, недавно установленное в Свердловском областном онкодиспансере - пример использования ядерных технологий в борьбе с раком. Центр лучевой терапии в Екатеринбурге пополнился сразу тремя линейными медицинскими ускорителями. Вся техника - от ведущих мировых производителей, она используется как для диагностики, так и для лечения онкологических заболеваний.
Аппараты выглядят по-космически, словно приземлились в больничные помещения из фантастических фильмов. Но главное отличие новых ускорителей от уже имеющегося в больнице оборудования не в зрительном эффекте, а в точности действий.
- Если ранее погрешность при лучевом воздействии на опухоль составляла 30 процентов, а вместе со злокачественными убивались и здоровые клетки, то на этом оборудовании погрешность попадания упала до трех процентов. А значит - точно в цель, - пояснил руководитель радиотерапевтической службы онкодиспансера Дмитрий Бенцион.
Первые "полеты" больных на ускорителях начнутся в августе. За год получить помощь на новом оборудовании смогут 1800 пациентов, лечение будет проводиться по системе ОМС. Причем, уральский проект - только начало, подобные центры будут созданы в ста российских городах. Следом за Екатеринбургом - Пермь. Пока подобного рода центры есть только в Москве.
Другое новшество - референс-центр, оборудование которого позволит обрабатывать 200 тысяч исследований, проводить 15 тысяч телемедицинских консультаций и до 5 тысяч курсов дистанционного обучения для рентгенологов.