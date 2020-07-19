В Нижнем Тагиле подростки нашли гранату в карьере

Взрывотехники нижнетагильского ОМОН вывезли в безопасное место и уничтожили гранату Ф-1, которую накануне обнаружили дети вблизи коллективного сада.

На опасную находку подростки наткнулась возле водоема, когда собрались поплавать. Они тут же рассказали об этом своим родителям, а те позвонили по телефону службы спасения.

- На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Взрывотехники обследовали находку и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната. С соблюдением мер предосторожности ее поместили во взрывозащитный контейнер, вывезли в безопасное место и уничтожили. Сейчас стражи порядка устанавливают, каким образом боеприпас оказался в карьере, - прокомментировали в пресс-службе свердловского Управления Росгвардии.