Вывозной рейс доставил 146 россиян из Баку в Екатеринбург

Самолет из Азербайджана со 146 пассажирами на борту приземлился сегодня в аэропорту Кольцово.

Из них 74 человека отправились в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19. Остальных прибывших организованно развезли по регионам проживания, сообщает оперштаб Свердловской области.

В июне "Уральские авиалинии" перевезли на эвакуационных рейсах в более 1008 пассажиров, выполнив 7 эвакуационных рейсов в Армению, Норвегию, Таджикистан, Узбекистан, а также из Бангладеша, ОАЭ, Таджикистана. Всего с 1 апреля по 30 июня авиакомпания выполнила 51 вывозной рейс и перевезла 7 388 пассажиров в Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Самару.