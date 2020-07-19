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19.07.2020 16:39
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Текст: Ольга Игнатова
Новые правила оказания услуг общественного питания разработал Роспотребнадзор. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо обязательных требований к продукции общепита, есть и новые, которые раньше мало кто использовал. Например, нужно будет указывать калорийность подаваемых в кафе и ресторанах блюд. Информация должна включать: "сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления продукции общественного питания) и составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок, информацию о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов)".

Фото: Фото: iStock
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Ознакомиться с меню посетитель кафе и ресторана имеет право, еще не присаживаясь за столик. При этом владельцы заведений общепита не будут иметь права включать в стоимость блюд дополнительные расходы, например, чаевые.

Интересно, что посетитель кафе или ресторана получит право проверить объем или массу заказанного им блюда или напитка. А заведение общепита должно предоставить посетителю возможность провести такую проверку.

Заказывать блюда можно как непосредственно в зале, так и предварительно через интернет или по телефону. Однако посетитель будет вправе отказаться от заказа. При этом ему все равно придется оплатить понесенные исполнителем расходы.

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