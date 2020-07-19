Россия входит в топ-10 крупнейших экспортеров мяса и может в ближайшие годы существенно нарастить поставки на мировой рынок. Такой сценарий развития отрасли вполне возможен, несмотря на прогнозы международных институтов.

Так, в ежегодном прогнозе продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН до 2029 года роль России на мировом рынке мяса, несмотря на очевидные успехи страны в развитии мясного животноводства, проигнорирована, считают российские отраслевые эксперты.

По прогнозам ФАО, производство мяса в России к 2029 году вырастет с 10,5 млн всего до 11,36 млн тонн, а экспорт - с 279 тысяч до 338 тысяч тонн. Между тем, по оценке "Центра агроаналитики" минсельхоза, только объем производства свинины и птицы в России в 2020 году может превысить 9 млн тонн. По данным ФТС, в 2019 году объем экспорта мяса и мясопродуктов из России составил 341 тысячу тонн. За десять лет поставки увеличились более чем в 35 раз. "В 2020 году ожидаем увеличение производства по животноводству, в том числе за счет молока и мяса. Данные за пять месяцев этого года это подтверждают", - говорил в конце июня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По оценке руководителя центра экономического прогнозирования "Газпромбанка" Дарьи Снитко, производство свинины и экспорт мяса (всех видов) уже в этом году достигнет показателей, которые приводятся в докладе ФАО на 2029 год. А производство мяса птицы увеличится на 10 процентов к 2025 году - на четыре года раньше, чем прогнозирует ФАО.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказывает, что сегодня Россия входит в топ-5 производителей мяса птицы и борется за 5-6-е место по производству свинины. Если в 2000 году в объеме мирового производства мяса на Россию приходилось менее 2%, сейчас - 3,5%. В этом году, по оценкам ассоциации, на мировой рынок будет вывезено более 400 тысяч тонн мяса и мясопродуктов почти в 40 стран мира. А в ближайшие три года в стране будут введены в строй новые предприятия только в свиноводстве общей мощностью более 1 млн тонн свинины в убойном весе в год.

За десять лет экспорт мяса из России вырос в 35 раз. В этом году он составит более 400 тысяч тонн

Юшин убежден, что Россия может стать одним из важных поставщиков мяса на мировой рынок. Все условия для производства конкурентоспособной и гарантированно безопасной продукции в нашей стране созданы, говорит эксперт.