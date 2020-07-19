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19.07.2020 12:04
Рубрика: Спорт

Широков: "Зенит" захочет доказать, что дело не только в судьях

Текст: Артур Нанян

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча питерского клуба со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.

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По его словам, "сине-бело-голубые" - явные фавориты противостояния. И что если команда Сергея Семака "нащупает свою игру, гостям будет очень непросто".

"Безусловно, "Зенит" будет лидером. Он закончил чемпионат совсем на другом месте, нежели москвичи. Если хозяева нащупают свою игру, то шансов у "Спартака" немного. "Красно-белые" смогут противопоставить что-то за счет сумасшедшего заряда на матч. Нужно постараться не уступать ни на одном участке поля и попытаться реализовать моменты, которые у них будут. Что касается истории с судейством, то вся эта шумиха может сложиться не в пользу "Спартака". В "Зените" захотят доказать, что дело не в судьях", - приводит слова Широкова KP.RU.

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