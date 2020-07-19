Скончался испанский писатель Хуан Марсе

Известный испанский писатель Хуан Марсе скончался в возрасте 87 лет. Он ушел из жизни сегодня ночью в барселонской больнице Сан-Пау.

Как пишет La Vanguardia, мир лишился одного из величайших литературных портретистов послевоенной Барселоны, многие узнали этот город лишь благодаря его историям. В 2008 году писатель удостоился престижной премии Мигеля де Сервантеса, высшей награды в испаноязычном литературном мире.

Родился Хуан Марсе 8 января 1933 года в Барселоне. Его перу принадлежат такие романы как "Запертые с одной игрушкой", "Последние вечера с Тересой", "Темная история кузины Монтсе", "Любовные песни в клубе Лолиты". Ряд его произведений был экранизирован.

Марсе считается писателем "поколения пятидесятых годов" (литераторов, получивших известность после Гражданской войны в Испании). Первые свои рассказы он начал публиковать в конце 1950-х годов, и в 1959 году получил свод первую литературную премию. Из-за цензуры во времена диктатора Франсиско Франко некоторые его работы впервые увидели свет за границей.