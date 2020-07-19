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19.07.2020 02:55
Рубрика: В мире

СМИ: Компания The Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американская компания The Walt Disney Company в разы снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Coca-Cola отказалась от рекламы в соцсетях из-за расизма

"Компания Disney занимала первое место по расходам на рекламу в Facebook в первом полугодии текущего года и второе место по итогам прошлого года. Только с начала этого года компания вложила 210 миллионов долларов в продвижение своего сервиса потокового видео Disney+ на платформе соцсети", - цитирует издание ТАСС.

За последнее время сотни компаний в США и других странах заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook, поскольку руководство социальной сети якобы не принимает достаточных мер для борьбы с расизмом. Среди них такие гиганты, как Starbucks, Coca-Cola, Verizon, Levi Strauss и ряд других.

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