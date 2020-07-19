СМИ: Рэпер Канье Уэст проведет первую предвыборную встречу

О проведении первого мероприятия своей предвыборной кампании заявил рэпер Канье Уэст. Оно состоится 19 июля в городе Норт-Чарлстон, информирует издание Politico.

"Встреча состоится в центре Exquis. Присутствовать смогут только зарегистрированные участники, каждый из которых должен будет обязательно прийти в маске и соблюдать социальную дистанцию на мероприятии", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Уэст намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат. Эксперты отмечают, что реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь претенденты от двух ведущих партий - Республиканской и Демократической. В этом году оспаривать лидерство намерены Дональд Трамп и Джо Байден.

Оба кандидата на главный пост страны уже отказались от проведения личных встреч с избирателями на фоне роста заболеваемости коронавирусом в США. Президентские выборы определят, кто возглавит страну на ближайшие четыре года. Голосование в США состоится третьего ноября.