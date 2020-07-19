В воскресенье определились финалисты Кубка России. За трофей в матче, который пройдет 25 июля в Екатеринбурге, поспорят "Зенит" и "Химки". В 1/2 финала питерцы одолели московский "Спартак" - 2:1, а химчане были сильнее "Урала" - 3:1.

Полуфинальный матч "Зенита" со "Спартаком" начал обрастать скандалами задолго до стартового свистка. Первым из них стал спор о месте проведения встречи, зародившийся в марте еще до приостановки сезона. В регламенте Кубка России так и не нашли пункт об определении хозяев поля, начиная со стадии 1/4 финала турнира. Окончательный вердикт исполком Российского футбольного союза принимал исходя из логики, которой руководствовались в прежних сводах правил: "Зенит" провел в нынешнем Кубке меньше домашних матчей, поэтому игру решили проводить в Питере. "Понятно, что "Зенит" тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было", - отреагировал тогда владелец "Спартака" Леонид Федун.

Он же подбросил дров уже после совсем недавней победы "красно-белых" над "Ахматом" (3:0) вопреки судейским ошибкам, предложив запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит.

Вишенкой на торте стало назначение на матч главным рефери Сергея Иванова. Того самого, чей арбитраж в матче "Зенита" и "Спартака" в 2016 году (3:2) возмутил обе команды и привел к отставке на тот момент руководителя судейского корпуса Валентина Иванова. А Провинившегося арбитра отстранили от работы на два месяца. В общем, даже несмотря на то, что афише "Зенит" - "Спартак" не нужна дополнительная раскрутка, разогрев у матча получился более чем огненный.

Ну а ключевая интрига заключалась в том, что для москвичей Кубок оставался последней возможностью зацепиться за еврокубки: шанс выйти в Лигу Европы через Премьер-лигу "Спартак" упустил давным-давно. Впрочем, даже с учетом сильнейшей мотивации "красно-белых" на матч его явным фаворитом все равно считался "Зенит", пусть уже и решивший главную, чемпионскую, задачу на сезон. Слишком уж убедительно по игре выглядели подопечные Сергея Семака, особенно на фоне спартаковских мучений.

Еще один фактор, говоривший не в пользу "Спартака": из-за дисквалификации помочь товарищам по команде не могли Роман Зобнин и Эсекииль Понсе. Особенно болезненной выглядела потеря Зобнина, который был абсолютно лучшим спартаковцем в последних матчах. Главному тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско пришлось основательно перекраивать состав: в итоге в "старте" у гостей вышло сразу пять человек не старше 22 лет. В то время как "Зенит" выставил абсолютно боевой состав.

По первым минутам стало ясно, что у хозяев нет никаких проблем с настроем. Питерцы сразу начали терзать соперника, особенно по правому флангу, за который у "Спартака" в обороне отвечали молодые Павел Маслов и Илья Гапонов. Именно Гапонов на 21-й минуте зацепил в своей штрафной зенитовца Сердара Азмуна, и судья, с подачи системы видеопомощи (ВАР) лично просмотрев эпизод, назначил пенальти, который реализовал Артем Дзюба - 1:0.

Поведя в счете, питерцы продолжили давить, создавая острые ситуации у ворот спартаковского голкипера Александра Максименко одну за другой. А забили гости. На 42-й минуте Александр Соболев после подачи со "стандарта" сделал скидку на Самуэля Жиго, и тот в касание отправил мяч в сетку. Увы для "Спартака" Жиго оказался в офсайде, о чем Иванову снова подсказала ВАР. В обоих случаях претензий к видеоассистентам у гостей быть не могло.

Но без спорных решений не в пользу москвичей все равно не обошлось. Эпизод в самом начале матча, когда Соболев упал в чужой штрафной после борьбы с Юрием Жирковым, заслуживал как минимум рассмотрения ВАР.

"Спартак" проиграл питерскому "Зениту" все три встречи в нынешнем сезоне. Но поражение в полуфинальном матче Кубка страны стало для "красно-белых" особенно горьким. Фото: РИА Новости

Главное, что сами спартаковцы не расклеились и в концовке первого тайма все же распечатали ворота "Зенита" по правилам. Это неутомимый Соболев уже в добавленные минуты откликнулся на подачу Зелимхана Бакаева и классным ударом вонзил мяч под перекладину - 1:1. Впрочем, и этот счет до перерыва не продержался. "Зенит" тут же провел стремительную атаку, которую завершил Далер Кузяев. Во втором тайме забить могли как те, так и другие, но счет больше не изменился. Таким образом, "Спартак" уже третий сезон завершил без трофеев, а в следующем остался еще и без еврокубков.

"Зенит" в финале встретится с "Химками", сенсационно преградившими путь к трофею "Уралу", который имел шанс сыграть в решающем матче на домашней арене в Екатеринбурге. Собственно там же проходил и полуфинал. Однако ни родные стены, ни тот факт, что у химчан фактически не было игровой практики с марта, не помогли уральцам осуществить мечту. А наставник екатеринбуржцев Дмитрий Парфенов после поражения подал в отставку.

"Химки" же второй раз в своей клубной истории сыграют в финале. Напомним, подмосковная команда по итогам сезона в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион) пробилась в Премьер-лигу, но ее прописка в элите под вопросом из-за финансовых проблем.