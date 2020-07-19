19 июля свой 85-й день рождения отмечает всенародно любимый актер Василий Ливанов. И, говоря "всенародно любимый", мы не лукавим.

Старшее поколение восхищается его Шерлоком Холмсом и Дон Кихотом, Сашей Зелениным и Феликсом Дзержинским, а юные зрители пересматривают "Малыша и Карлсона", "Бременских музыкантов", "38 попугаев" и множество других мультфильмов, созданных или озвученных Ливановым.

В день рождения Василия Ливанова "РГ" предлагает пройти небольшой тест и ответить на 6 каверзных вопросов о любимом артисте.