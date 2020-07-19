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19.07.2020 12:58
Рубрика: Общество

Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты, изучающие тектонические процессы, заявили о возможном расколе африканского континента и появлении нового океана.

Как сообщает телеканал NBC News, разлом может образоваться вдоль участка восточноафриканского региона Афар.

Фото: pixabay.com
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"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом", - подчеркивает профессор британского университета Лидса Кристофер Мур, основываясь на данных мониторинга вулканической активности в Восточной Африке.

По словам исследователей, эта территория расположена на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга в результате сложного геологического процесса, который в конечном итоге способен расколоть Африку на две части и создать новый океанический бассейн. В материале NBC News говорится, что доказательством этого является, в частности, трещина длиной 35 миль в эфиопской пустыне. Она была открыта в 2005 году.

Также отмечается, что сейчас за происходящим позволяют наблюдать данные, получаемые при помощи спутников.

Впрочем, катаклизм произойдет не скоро. Ученые считают, что для формирования нового океана в Африке потребуется не менее 5-10 миллионов лет.

Общество Наука

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