Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана

Специалисты, изучающие тектонические процессы, заявили о возможном расколе африканского континента и появлении нового океана.

Как сообщает телеканал NBC News, разлом может образоваться вдоль участка восточноафриканского региона Афар.

"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом", - подчеркивает профессор британского университета Лидса Кристофер Мур, основываясь на данных мониторинга вулканической активности в Восточной Африке.

По словам исследователей, эта территория расположена на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга в результате сложного геологического процесса, который в конечном итоге способен расколоть Африку на две части и создать новый океанический бассейн. В материале NBC News говорится, что доказательством этого является, в частности, трещина длиной 35 миль в эфиопской пустыне. Она была открыта в 2005 году.

Также отмечается, что сейчас за происходящим позволяют наблюдать данные, получаемые при помощи спутников.

Впрочем, катаклизм произойдет не скоро. Ученые считают, что для формирования нового океана в Африке потребуется не менее 5-10 миллионов лет.