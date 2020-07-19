Ушел из жизни создатель авиации МЧС

Скончался заслуженный военный летчик РФ Рафаиль Закиров, стоявший у истоков создания авиации МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.

"18 июля на 72-м году ушел из жизни Рафаиль Закиров, заслуженный военный летчик России. Он был создателем авиации МЧС России", - рассказали агентству в ведомстве. Рафаиль Закиров возглавил в 1995 году управление авиации МЧС, создав с нуля авиационное подразделение ведомства. Все принимаемые на вооружение министерства воздушные суда он тестировал лично.

В качестве конструктора Закиров участвовал в разработке водосливных устройств для тушения пожаров и устройства для борьбы с разливами нефти. Он же создал выливной авиационный прибор, устанавливаемый на Ил-76 для тушения пожара. Ил-76 стал одним из самых крупных противопожарных самолетов в мире, так как благодаря этому прибору он за один раз может сбросить 42 тонны воды. При Закирове авиация МЧС пополнилась и новым самолетом- амфибией Бе-200ЧС.

Как уточнили ТАСС в окружении летчика, прощание и похороны состоятся 21 июля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.