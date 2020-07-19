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19.07.2020 16:31
Рубрика: В мире

В австрийской армии собак учат определять инфицированных COVID-19

Текст: Юрий Когалов

В вооруженных силах Австрии кинологи начали натаскивать собак на поиск людей, инфицированных коронавирусом. Предполагается, что это поможет выявить заболевших, даже если у них не проявилось никаких симптомов.

Пока по новой программе обучается лишь одна служебная собака - бельгийская овчарка. "Станет ли эта специальная подготовка постоянной частью программы обучения в военном кинологическом центре, будет ясно только после испытаний. В любом случае я рада, что наши вооруженные силы так преданы делу обучения животных-компаньонов ", - отметила министр обороны Клаудия Таннер.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС
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По данным местных СМИ, при тренировках используются предметы с тем же запахом, что выделяется организмом человека, зараженного коронавирусом. Пока это трубка с молекулами запаха, извлеченными из маски, которой пользовался инфицированный COVID-19 человек. Затем собаке придется распознать этот запах в условиях, приближенным к реальности. Впрочем, ради безопасности овчарки и ее тренера, трубки и маски обрабатываются ультрафиолетовым излучением. Как ожидается, тестирование новой программы дрессировки завершится к концу июля.

В общей сложности в вооруженных силах Австрии служат 166 собак. Их задействуют в операциях внутри страны и за рубежом.

Стоит отметить, что Австрия далеко не первая страна, приступившая к тренировкам собак для поиска инфицированных. Ранее аналогичную программу запустили власти Чили. В отряде спецназначения целых четыре собаки: лабрадор и три золотистых ретривера. После обучения они будут следить за прибывающими в страну иностранцами, которые могут быть потенциальными носителями опасной инфекции.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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