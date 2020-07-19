В Google разработали специальную татуировку для управления смартфоном

Google разработала новый метод управления гаджетами, через специальную татуировку. Ее можно нанести на пальцы или часть руки. Цель проекта - сделать управление устройством более естественным.

Как пишет Cnet.com, чтобы управлять гаджетом нужно сгибать пальцы или сжимать кулак. По сути, татуировка представляет собой специальную накладку. Она очень гибкая, способна принимать форму тела и не деформироваться.

"Это очередная попытка сделать носимые устройства ближе к человеку, так, чтобы не приходилось их снимать, - говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. - Это продукт не для массового рынка, а для гиков".

По словам эксперта, обычные люди могут воспринимать такую технологию с опаской. Сначала им будет нужно доказать безопасность ее вживления в тело. Вызывает вопросы и то, как проходить контроль на рамках металлоискателя. Кроме того, не ясно, какой будет стоимость обслуживания. "Вопросов к данной разработке очень много", - заключает Зыков.

ИТ-специалист Александр Баулин сомневается в перспективности такого решения: "С точки зрения технологий разработка, кажется, если не возможной, то где-то на грани, - полагает он. - У человечества есть огромный опыт имплантов, которые годами работают в организме людей".

Сейчас активно развивается материаловедение и системная биология. Баулин считает, что суперкомпьютеры помогут помогут рассчитать материалы. которые не будут отторгаться организмом, проводить ток и - очень важно - не перегреваться при этом и не нагревать носителя.

Специалист сравнивает новую разработку с изобретением смартфонов: "Люди старшего поколения до сих пор уверены, что им нужен только кнопочный телефон. Но те, кто хотя бы один раз попробовал видеосвязь вместо голоса, уже считают, что смартфоны намного лучше обычных "звонилок" и согласны заряжать их каждый день".

Технический директор ID EAST Денис Хоружий, считает, что пока нельзя оценить перспективу новой разработки, поскольку о ней известно слишком мало: "То, что что показал Google, похоже на тензометрические датчики деформации, - объясняет он. - Сами по себе они не дают достаточно информации, чтобы использовать их для устройств позиционирования вроде тачпада. Необходимо минимум два датчика и сложный алгоритм очистки выходных данных от помех вроде лишних движений рук и тела". Такие разработки имеют значение для исследований и тестирования новых направлений взаимодействия с пользователем.