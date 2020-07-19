В Испании хотели провести футбольный матч с участием зараженных COVID-19

Полиция Наварры в Испании расследует попытку организации футбольного матча между больными коронавирусом и здоровыми игроками. Об этом 19 июля сообщает испанская газета El Confidencial.

Матч должен был состояться 20 июля в городе Памплона. Организатор распространял информацию и приглашал к участию в состязании через соцсети. Однако полиция усмотрела в этой идее угрозу общественному здоровью и арестовала инициатора, чье имя не разглашается.

Информация о необычном матче появилась в соцсетях на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Наварре, где только за последние часы было зафиксировано 59 новых случаев коронавируса.