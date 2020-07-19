В Марокко разрешили заполнять отели на 100 процентов

Власти Марокко сняли ограничения на количество постояльцев, которое могут принять местные отели. С понедельника им разрешено использовать свои возможности на 100 процентов.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, "решение кабинета министров основано на выводах ежедневного мониторинга и периодической оценки развития эпидемиологической ситуации в стране в рамках дальнейшей реализации мер, необходимых для постепенного возвращения к нормальной жизни и возрождения национальной экономики".

Впрочем, разрешение касается только номерного фонда, места общего пользования - рестораны, бассейны, спортивные залы - по-прежнему могут использоваться только на 50 процентов от своей максимальной вместимости.

В то же время власти страны смягчили ограничения на проведение собраний и мероприятий. С понедельника разрешено собираться в группы до 20 человек. С 20 июля открываются культурные центры, библиотеки, музеи и места археологических раскопок.

Междугородний транспорт сможет возобновить функционирование с 75-процентной нагрузкой. А вот спортивные мероприятия в ближайшее время будут проходить без зрителей.

Стоит отметить, что это уже третий этап смягчения ограничений, введенных 20 марта в связи с пандемией коронавируса. Санитарные меры позволили удержать уровень смертности от коронавируса на довольно низком уровне: в стране скончалось 269 человек при том, что COVID-19 переболели 17 тысяч. Режим чрезвычайного санитарного положения был недавно продлен до 10 августа.