В Минздраве рассказали, что едят в регионе с низким уровнем ожирения

Жители Алтайского края, который оказался в лидерах среди регионов РФ по распространению ожирения, относительно мало занимаются спортом и едят при этом много продуктов с высоким содержанием жиров.

Об этом в интервью RT заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Специалист также сравнил рационы жителей Приморского края, где зафиксирован самый низкий уровень ожирения (число случаев заболевания на 100 тысяч населения), и представителей других регионов.

По словам Виктора Тутельяна, в Приморском крае едят "больше рыбы и морепродуктов, и меньше жирных сортов".

- Мы что едим с вами? Свинину, колбасы, сосиски, сардельки - это все высокожировые продукты. Ожирение связано с питанием, это везде одна и та же проблема, - добавил диетолог.