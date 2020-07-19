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19.07.2020 10:22
Рубрика: Общество

В Минздраве рассказали, что едят в регионе с низким уровнем ожирения

Текст: Оксана Грибанова

Жители Алтайского края, который оказался в лидерах среди регионов РФ по распространению ожирения, относительно мало занимаются спортом и едят при этом много продуктов с высоким содержанием жиров.

Об этом в интервью RT заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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Специалист также сравнил рационы жителей Приморского края, где зафиксирован самый низкий уровень ожирения (число случаев заболевания на 100 тысяч населения), и представителей других регионов.

По словам Виктора Тутельяна, в Приморском крае едят "больше рыбы и морепродуктов, и меньше жирных сортов".

- Мы что едим с вами? Свинину, колбасы, сосиски, сардельки - это все высокожировые продукты. Ожирение связано с питанием, это везде одна и та же проблема, - добавил диетолог.

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