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19.07.2020 23:39
Рубрика: В мире

В Национальном парке Индии погибли несколько редких носорогов

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В результате недавнего наводнения в национальном парке на северо-востоке Индии погибло более 100 диких животных, в том числе, по меньшей мере восемь редких носорогов, сообщает Hindustan Times со ссылкой на официальных лиц штата Ассам.

Фото: kinopoisk.ru
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В парке Казиранга проживает самая большая в мире популяция однорогих носорогов в количестве около 2,4 тысячи особей, которые на рубеже веков оказались на грани исчезновения. В этом году из-за муссонных дождей было затоплено почти 85% территории парка, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Десятки других животных, в том числе олени, буйволы и дикобразы также погибли: многие утонули, другие пострадали от транспортных средств, когда они пытались спастись от паводковых вод.

В результате наводнения погибли по меньшей мере 190 человек, а миллионы жителей в Ассаме, также и в Непале, были вынуждены покинуть свои дома и стали перемещенными лицами. В Ассаме сильный дождь затопил тысячи деревень. Власти штата организовали сотни палаточных лагерей, чтобы приютить перемещенных лиц.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Общество Природа

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