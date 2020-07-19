В правила выселения из аварийных домов готовят важные поправки

Не все жильцы хотят переселяться из аварийных домов. Причины разные: жалко покидать центр города, на новом месте нет школы или существует проблема с водой. А, бывает, просто упрямятся.

"Это сегодня проблема, - рассказал в интервью "Российской газете" глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. - Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: "Мы не уедем!". Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон".

Если две трети жильцов проголосуют на общем собрании за переселение, то для всех остальных это решение будет обязательным. "А сейчас, - напоминает Степашин, - решение принимается через суд. Но это очень непростая процедура. И долгая по времени".

Еще одна проблема связана с самим понятием - "аварийное жилье". Например, в Астрахани много домов, которые не являются формально аварийными, но жить в них уже давно тяжело. А в Якутске стоят целые кварталы старых деревянных двухэтажек, которые не подлежат сносу по "аварийной программе", потому что они - не аварийные. Но это бараки с удобствами во дворе, в которых невозможно жить!

"По мне - это вообще сегодня самая большая проблема. Мы все еще разделяем: отдельно ветхое жилье, отдельно аварийное. Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. XXI век на дворе! Ветхое - это и есть аварийное жилье. Нечего их делить. И надо помогать регионам избавляться от такого старья".

Полностью интервью с Сергеем Степашиным читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".