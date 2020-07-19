Отсрочить на три года переход на украинский для школ, где ведется преподавание на русском языке, предложил популярный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский - один из очень немногих представителей президентской силы, открыто выступающий в защиту интересов русскоязычных украинцев. Напомним, что закон об украинизации сферы образования был принят предыдущим созывом Рады в апреле 2019 года, в последние дни президентства Порошенко, но Зеленский его не отменил, несмотря на замечания Венецианской комиссии и дипломатов соседних стран. В соответствии с этим законом, с 1 сентября 2020 года все русские школы Украины - на момент прихода Зеленского к власти их оставалось порядка 620 - должны полностью перейти на украинский язык. Тогда как для меньшего числа школ с преподаванием на языках ЕС - в особенности на венгерском, румынском и болгарском - переходный период продлен до 2023 года.
Инициатива Бужанского вызвала истерику у партий "Европейская солидарность" и "Голос", депутатской группы "За будущее", а также избранников от "Слуги народа" из числа так называемых "соросят". Стараниями секретариата Рады вопрос оказался только на 32-м месте в повестке последнего пленарного заседания, с негативным отзывом профильного комитета, и даже не дошел до голосования. Шансы на то, что до 1 сентября он будет рассмотрен, по оценкам экспертов, стремятся к нулю, а после этой даты закон потеряет смысл. Таким образом, Зеленский и его партия провалили очередной экзамен перед своими избирателями, показательно прогнувшись под националистическое меньшинство.
Выглядит это не частным политическим случаем, а оформившейся тенденцией. За день до этого парламентское большинство приняло решение, противоречащее Минским соглашениям, фактически означающее отказ от них. Так, депутаты вписали в постановление о дате местных выборов (25 октября. - "РГ") положение, гласящее, что на "неподконтрольных территориях" выборы проводиться будут только после выполнения пяти условий Киева, включая передачу под контроль украинских силовиков границы с Россией. Но Минские соглашения предполагают иную логику: сначала выборы и внесение в конституцию Украины положения об особом статусе народных республик, и только потом - допуск украинских пограничников к пунктам пропуска на границе с Россией.