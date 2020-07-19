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19.07.2020 21:06
Рубрика: В мире

Языком вражды

Депутаты Рады унизили русскоязычных и вышли из Минского процесса
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)
Верховная рада Украины ушла на каникулы до 1 сентября, и под занавес весенней сессии парламентское большинство еще раз наплевало на интересы русскоязычных украинцев. Депутаты отказывались рассматривать законопроект об отсрочке тотальной украинизации для русскоязычных школ, отложив его на неопределенный срок.

Отсрочить на три года переход на украинский для школ, где ведется преподавание на русском языке, предложил популярный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский - один из очень немногих представителей президентской силы, открыто выступающий в защиту интересов русскоязычных украинцев. Напомним, что закон об украинизации сферы образования был принят предыдущим созывом Рады в апреле 2019 года, в последние дни президентства Порошенко, но Зеленский его не отменил, несмотря на замечания Венецианской комиссии и дипломатов соседних стран. В соответствии с этим законом, с 1 сентября 2020 года все русские школы Украины - на момент прихода Зеленского к власти их оставалось порядка 620 - должны полностью перейти на украинский язык. Тогда как для меньшего числа школ с преподаванием на языках ЕС - в особенности на венгерском, румынском и болгарском - переходный период продлен до 2023 года.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Инициатива Бужанского вызвала истерику у партий "Европейская солидарность" и "Голос", депутатской группы "За будущее", а также избранников от "Слуги народа" из числа так называемых "соросят". Стараниями секретариата Рады вопрос оказался только на 32-м месте в повестке последнего пленарного заседания, с негативным отзывом профильного комитета, и даже не дошел до голосования. Шансы на то, что до 1 сентября он будет рассмотрен, по оценкам экспертов, стремятся к нулю, а после этой даты закон потеряет смысл. Таким образом, Зеленский и его партия провалили очередной экзамен перед своими избирателями, показательно прогнувшись под националистическое меньшинство.

Отсрочку перехода на украинский дали только школам с языками стран ЕС, но не русскоязычным

Выглядит это не частным политическим случаем, а оформившейся тенденцией. За день до этого парламентское большинство приняло решение, противоречащее Минским соглашениям, фактически означающее отказ от них. Так, депутаты вписали в постановление о дате местных выборов (25 октября. - "РГ") положение, гласящее, что на "неподконтрольных территориях" выборы проводиться будут только после выполнения пяти условий Киева, включая передачу под контроль украинских силовиков границы с Россией. Но Минские соглашения предполагают иную логику: сначала выборы и внесение в конституцию Украины положения об особом статусе народных республик, и только потом - допуск украинских пограничников к пунктам пропуска на границе с Россией.

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