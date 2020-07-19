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Текст:   Ольга Игнатова 
18:46 19.07.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)

Землемеры воздействия

В России могут появиться государственные кадастровые инженеры

Федеральная кадастровая палата может получить право выполнять кадастровые работы. Произойдет это после принятия поправок в закон "О государственной регистрации недвижимости". Сейчас он готовится к первому чтению в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне прошло нулевое чтение законопроекта в Общественной палате. Его разработчиком выступило правительство. Изменения, предложенные в документе, как ранее отметила вице-премьер правительства Виктория Абрамченко, касаются самых болевых точек.

Рынку кадастровых услуг предрекли перемены

Как ни парадоксально это звучит, но Федеральная кадастровая палата сейчас не имеет права проводить кадастровые работы. Весь рынок кадастровых работ был отдан саморегулируемым организациям. Но сейчас стало понятно, что они не очень справляются с задачами.

В Росреестр постоянно приходят жалобы от граждан и юрлиц на ошибки при установлении границ земельных участков, составлении технических и межевых планов. Как уточняют в Кадастровой палате, из 27 тысяч кадастровых инженеров 8,7 тыс. (32,2%) не имели необходимого образования (данные за 2019 год). Отсюда и ошибки.

До 40% отказов в госрегистрации связано именно с ошибками кадастровых инженеров. Заказывать новый план - значит заново платить деньги.

Фото: iStock
В Кадастровой палате рассказали об упрощении снятия недвижимости с учета

В связи с этим государство предлагает расширить список исполнителей кадастровых работ, чтобы у заказчиков появился выбор. "Появление Кадастровой палаты на рынке землеустроительных работ необходимо в первую очередь для поддержки со стороны государства тех объектов, где частные кадастровые инженеры не смогли зарекомендовать себя. Среди таких объектов недвижимое имущество силовых структур, границы лесничеств и федеральных особо охраняемых природных территорий и другие", - считает глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

Он подчеркивает, что необходимо введение института государственного кадастрового инженера. Он позволит обеспечить гарантированное государством качество выполнения кадастровых и землеустроительных работ, объективное формирование стоимости услуг, управляемость и подконтрольность кадастрового инженера. "Анализ международного опыта в сфере кадастра в том числе показал, что выполнение кадастровых работ частными организациями не получило распространения в мировой практике. В большинстве развитых стран землеустройство либо напрямую выполняется представителями государства, либо жестко контролируется со стороны государства", - добавил Спиренков.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Дачники смогут сэкономить на проведении кадастровых работ

По словам Абрамченко, Росреестром были обобщены все возникающие на практике вопросы граждан, организаций стройкомплекса, банков, участников рынка - нотариусов, госрегистраторов прав, местных властей, и создан полноценный регуляторный ответ на поступающие запросы общества. Законопроект содержит несколько десятков изменений, которые серьезно упростят проведение регистрационных действий, а также конкретизируют механизмы получения государственных услуг в сфере недвижимости. Так, например, в числе прочих изменений законопроект сокращает сроки проведения регистрации договоров долевого участия, упрощает порядок снятия объекта недвижимости с государственного кадастрового учета, а также порядок электронного оформления недвижимости.

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