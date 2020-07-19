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Текст:   Роман Маркелов 
18:47 19.07.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)

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В России резко подскочил уровень неплатежей по ипотеке

Темпы прироста просроченной задолженности по ипотечным кредитам (от 90 дней и выше) выросли в пять раз, следует из подсчетов коллекторского агентства "Долговой консультант". Пик выхода на просрочку связан с пандемией, и если ситуация в экономике выправится, то частота возникновения просрочек должна вернуться обратно в "доковидное" состояние, считают в Банке России. Негативный шлейф пандемии, скорее всего, будет преследовать рынок до конца года - правда, обойдется без кризиса неплатежей.
Часть заемщиков не могли заплатить по ипотеке из-за снижения доходов и закрытых офисов банков Фото: Сергей Куксин/ РГ Часть заемщиков не могли заплатить по ипотеке из-за снижения доходов и закрытых офисов банков Фото: Сергей Куксин/ РГ
Часть заемщиков не могли заплатить по ипотеке из-за снижения доходов и закрытых офисов банков Фото: Сергей Куксин/ РГ

К июню темп прироста просроченной ипотечной задолженности вырос в пять раз - с января по май объем кредитов, по которым заемщики перестали платить, увеличился на 2,6 млрд рублей, отмечают в "Долговом консультанте". Годом ранее за аналогичный период объем просроченной задолженности поднялся на 541 млн рублей.

В абсолютных цифрах при среднем размере кредита в 2,3 млн рублей новые просроченные ипотечные кредиты означают, что еще 1100 семей в стране в ближайшей перспективе должны будут расстаться со своим жильем, полагает генеральный директор "Долгового консультанта" Денис Аксенов.

Фото: iStock
Банки снижают размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой

"В цифрах просроченной ипотечной задолженности отражаются неплатежи по кредитам, которые перестали поступать в банки 90 и более дней назад, то есть рынок жилья сегодня столкнулся только лишь с неплатежами марта. В апреле и мае платежеспособность заемщиков снизилась еще более заметно. Банки адаптировали свои программы реструктуризации к новым кризисным условиями, многие заемщики воспользовались предоставленными льготными периодами. Но смогут ли они восстановить платежеспособность - большой вопрос", - считает Аксенов.

В рублевом ипотечном кредитовании объем просроченной задолженности к 1 июня достиг 66,1 млрд рублей, что несколько выше значений на начало 2020 года (63,8 млрд рублей), говорится в ответе Банка России на запрос "Российской газеты". На 1 марта 2020 года объем просроченных платежей составлял 64,8 млрд рублей, уточнили в ЦБ.

Пиковые значения выходов на первую просрочку по ипотечным кредитам наблюдались в апреле и первой половине мая, что было связано с установлением ограничительных мер, отмечают в Банке России. Так, часть заемщиков не могли своевременно заплатить по кредиту из-за снижения доходов и отсутствия возможности посетить офис банка.

При этом опережающие индикаторы (прежде всего коэффициент выхода в первую просрочку) показывают снижение риска начиная со второй половины мая к значениям, наблюдавшимся еще до введения режима самоизоляции, рассказывают в ЦБ. Если экономическая ситуация не ухудшится, то следует ожидать сохранения частоты возникновения просрочек по кредитам на уровне до пандемии, рассчитывают в Банке России.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке

Оценка уровня риска по ипотечному портфелю после снятия ограничений в целом и в частности по сегменту реструктуризированных кредитов пока затруднена - непонятно, как будут идти дела в экономике и в борьбе с коронавирусом во втором полугодии. В то же время ипотечный портфель демонстрирует высокую устойчивость к макроэкономическому шоку от пандемии, что позволяет рассчитывать на высокую долю возврата договоров в рабочий портфель после завершения кредитных каникул, надеются в ЦБ. При этом значимого роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам сейчас все же не наблюдается, добавляют в Банке России. Регулятор связывает это с относительно высоким качеством ипотечного портфеля.

Рост неплатежей по ипотеке - закономерный эффект от пандемии, соглашается директор департамента ипотечного кредитования СМП-банка Наталья Коняхина. По ее мнению, негативный эффект от пандемии рынок ипотеки будет ощущать до конца года. "В следующем году, по прогнозам, ситуация выровняется. Ипотечного кризиса мы не ожидаем", - подчеркивает Коняхина.

Негатив от пандемии и связанных с ней ограничений будет преследовать ипотечных заемщиков еще долго, но обойдется без кризиса неплатежей

По ее мнению, уже предпринятых мер поддержки заемщиков и банковского рынка на данный момент достаточно. Так, заемщики, у которых существенно снизились доходы, еще могут воспользоваться "кредитными каникулами", получив право отложить платежи по кредиту до полугода. Собственные программы реструктуризации предлагают и сами банки. По данным ЦБ, с 20 марта по 30 июня в банки было подано около 260 тысяч обращений о реструктуризации ипотечных кредитов, из которых удовлетворены около 110 тысяч.

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