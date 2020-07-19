В Сеченовском университете оценили состояние испытывающих вакцину

"Да, все в порядке у всех, домой уже хотят поскорее", - ответил Тарасов на вопрос, как себя чувствуют участники клинических исследований, сообщили РИА Новости.

У добровольцев из первой группы, которые получили прививку раньше и раньше были выписаны домой, тоже, по его словам, нет никаких жалоб. Раньше в Сеченовском университете поясняли, что и после выписки из стационара добровольцы останутся под пристальным наблюдением врачей, чтобы оценить отсроченное действие вакцины на организм.

Также об отсутствии серьезных побочных эффектов после вакцинации сообщается и о группе добровольцев, которые участвуют в клинических исследованиях на второй площадке - военном госпитале имени Бурденко. Сегодня же руководитель группы разработчиков вакцины, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, кого необходимо начать прививать в числе первых. Кроме людей из группы риска по коронавирусу, это профессиональные группы, чья работа связана с контактами со многими людьми в закрытых помещениях. Необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах, - на стройках, в казармах, тех, кто живет в общежитиях, - отметил Гинцбург.