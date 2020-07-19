Новости

Федун назвал "Зенит" дутым чемпионом и раскритиковал судейство 21:47
В Карелии ликвидировали разлив технического масла в реке Онда 21:39
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 8 100 человек 21:19
Ушел из жизни создатель авиации МЧС 21:05
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии 20:17
В Нальчике люди 5 минут провисели вниз головой на неисправном аттракционе 19:36
"Зенит" выигрывает после первого тайма у "Спартака" 19:27
Выбираем Hyundai Santa Fe: кроссовер за 500 000 рублей с V6 под капотом 19:20
СК завел дело после убийства сестры экс-директора "Ростсельмаша" 19:15
Дзюба открыл счет в матче "Зенит" - "Спартак" 19:03
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа 18:59
Дэйв Франко и Элисон Бри снимут "умный" ромком 18:59
Нижегородцам рекомендовали хорошо проветрить дома из-за запаха газа 18:42
В Ярославле загорелось здание УМВД 18:30
Две ракеты разорвались возле посольства США в Багдаде 18:29
Опрос: Байден опережает Трампа по популярности 18:19
В Марокко разрешили заполнять отели на 100 процентов 17:59
В Петербурге скончался лама Лосал Жамсо 17:51
Названы стартовые составы "Зенита" и "Спартака" на матч Кубка 17:42
ЛНР: ВСУ минируют район готовящегося к открытию КПП 17:37
Умер вице-премьер правительства Самарской области 17:36
Не менее 12 человек пострадали при стрельбе в Иллинойсе 17:22
Вратарь "Спартака-2" Александр Алексеев заразился коронавирусом 17:19
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении на дом 17:17
Ассистент VAR на матче "Зенит" - "Спартак" заменен за два часа до игры 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
19.07.2020 20:59
Рубрика: В мире

Обновление наполовину

Сирийцы большинством регионов избрали парламент
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)
В Сирии в воскресенье прошли парламентские выборы, в которых впервые с начала внутреннего конфликта в 2012 году участвовали избиратели из большинства провинций страны.

Голосование прошло при активной явке. Участки, по словам министра здравоохранения САР, продезинфицированы и посещать их безопасно при условии ношения масок и соблюдении дистанции.

Фото: Scott Peterson/Getty Images
На подконтрольной США территории Сирии гумпомощь попадает к боевикам

Для жителей провинции Идлиб и пограничных с Турцией районов, которые находятся вне контроля Дамаска, созданы более 70 участков для голосования в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Также 96 участков открыты для жителей провинции Ракка, которая находится под контролем "Сирийских демократических сил", состоящих преимущественно из курдов. При этом беженцы, выехавшие из страны "незаконным путем", не смогут принять участие в выборах.

По результатам выборов, которые на момент подписания номера еще не известны, состав однопалатного парламента - Народного совета, насчитывающего 250 мест, обновится наполовину. При этом среди более двух тысяч кандидатов есть значительное число молодых политиков, впервые участвующих в выборах. Как отметил ранее президент Сирии и генсек Партии арабского социалистического возрождения (БААС) Башар Асад, "партия нуждается в инициативных кадрах, чтобы противостоять развязанной против САР экономической войне". Избранным на четырехлетний срок членам Народного совета предстоит заняться восстановлением разрушенной за годы конфликта страны.

Лидерство по итогам выборов пророчат блоку "Национальное единство", в состав которого входят 166 членов БААС, а также 17 кандидатов от союзников БААС из различных организаций, входящих в "Прогрессивный национальный фронт". Таким образом, "Национальное единство" может претендовать на 183 места в парламенте.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции
СМИ: камеры с сентября начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса