В Сирии в воскресенье прошли парламентские выборы, в которых впервые с начала внутреннего конфликта в 2012 году участвовали избиратели из большинства провинций страны.

Голосование прошло при активной явке. Участки, по словам министра здравоохранения САР, продезинфицированы и посещать их безопасно при условии ношения масок и соблюдении дистанции.

Для жителей провинции Идлиб и пограничных с Турцией районов, которые находятся вне контроля Дамаска, созданы более 70 участков для голосования в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Также 96 участков открыты для жителей провинции Ракка, которая находится под контролем "Сирийских демократических сил", состоящих преимущественно из курдов. При этом беженцы, выехавшие из страны "незаконным путем", не смогут принять участие в выборах.

По результатам выборов, которые на момент подписания номера еще не известны, состав однопалатного парламента - Народного совета, насчитывающего 250 мест, обновится наполовину. При этом среди более двух тысяч кандидатов есть значительное число молодых политиков, впервые участвующих в выборах. Как отметил ранее президент Сирии и генсек Партии арабского социалистического возрождения (БААС) Башар Асад, "партия нуждается в инициативных кадрах, чтобы противостоять развязанной против САР экономической войне". Избранным на четырехлетний срок членам Народного совета предстоит заняться восстановлением разрушенной за годы конфликта страны.

Лидерство по итогам выборов пророчат блоку "Национальное единство", в состав которого входят 166 членов БААС, а также 17 кандидатов от союзников БААС из различных организаций, входящих в "Прогрессивный национальный фронт". Таким образом, "Национальное единство" может претендовать на 183 места в парламенте.