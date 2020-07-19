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19.07.2020 22:01
Рубрика: Экономика

Пока не курорт

В Совете Федерации предложили перезапустить российский туризм
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)
В России необходимо разработать меры по восстановлению и развитию санаторно-курортного комплекса и в целом обновить законодательство о туризме, заявили в Совете Федерации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пандемия коронавируса ударила по отрасли. Теперь, когда ограничения ослаблены, представители исполнительной власти, законодатели и эксперты озадачены, как вновь запустить туризм, да еще и сделать его одним из драйверов экономики. В пятницу эти вопросы обсуждали на заседании президиума Совета законодателей, итогами с журналистами поделились сенаторы.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"В России был создан лечебно-оздоровительный туризм на достаточно высоком уровне. Очень важно, и мы предлагаем в комитете, разработать меры по восстановлению и развитию санаторно-курортных комплексов России и по государственной поддержке российских курортов", - заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Нужно также создать правовую базу для деятельности проводников, экскурсоводов, инструкторов, заметила она. А для этого стоит ускорить внесение изменений в закон об основах туристской деятельности. Он был принят еще в 1996 году и сейчас устарел, пояснила она. "Важно также ускорить доработку проекта плана реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года с учетом мероприятий по восстановлению туристской деятельности", - добавила Святенко.

Еще один вопрос - создание правовых гарантий для туристов, путешествующих за границу и по своей стране. Эту задачу предполагается решить с помощью запуска системы "Электронная путевка", которая позволит отслеживать движение средств от туриста через туроператора к конкретным поставщикам услуг - перевозчикам, отельерам, экскурсионным бюро. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, но вызывает много вопросов со стороны турбизнеса.

По мнению руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, рассмотрение законопроекта стоит отложить на осень, чтобы детально проработать документ.

Для развития внутреннего туризма необходимо при поддержке государства создавать инфраструктуру для туристов на местах - строить гостиницы, дороги, места отдыха, заметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Тогда туроператоры начнут привлекать туристов на событийные мероприятия в регионы.

Опыт

Туры в Арктику, на "кухню", в горы и к соловьям

Около ста новых туристических маршрутов в неизведанные места России предлагает запустить Совет законодателей Совета Федерации. Таков ответ сенаторов на меняющуюся из-за пандемии природу туризма. Сенаторы исходят из того, что, по данным ВЦИОМ, 45 процентов отпускников хотят поездить по стране, 35 процентов отказывают себе в отпуске, а до 50 процентов останутся отдыхать в своих регионах. Поэтому, полагают они, нужен новый смысловой досуг - отдохнуть по соседству, что влечет переориентацию с выездного на внутренний туризм. Для чего нужен закон о внутреннем туризме, который гарантировал бы безопасность туристу, резервирование отелей и выстраивал логистику отдыха.

Фото: Николай Гернет / РГ
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Контуры закона дорабатываются, а логистика будет строиться на основе цифровой платформы Russpass, которая успешно работает в Москве и Санкт-Петербурге. Она включает в себя сайт и мобильное приложение с различными сервисами. Russpass помогает выбрать все - регион, вид туризма и маршрут, отель и все, вплоть до личных предпочтений - кухня, отдых с животными, лечение или дача.

Пилотными проектами новых маршрутов по нераскрученным местам стали Мурманская область, Башкортостан, Псков и Курск. У каждого из них своя "фишка". Арктический туризм (рыбалка, горные лыжи и северное сияние) предлагает Мурманск. Древняя история, кулинарные и паломнические туры, Пушкин - "козырь" Пскова. "Домашний" туризм и военная история - Курск, лечебный туризм и горные лыжи - Башкортостан. Все вместе, по замыслу сенаторов, они составят новое направление - социальный туризм. Он, как заметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сложится тогда, когда "турист повезет деньги, а не мусор, а мы встретим его так, что он захочет вернуться, тогда туризм станет индустрией - отраслью экономики". Как это и выстраивают Курск, Псков, Мурманск и Уфа.

Подготовил Владимир Емельяненко

Экономика Туризм Законодательная власть Совет Федерации Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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