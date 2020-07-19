В США вторые сутки фиксируют рекордный рост заболеваемости COVID-19

Вторые сутки в США фиксируют рекордные цифры по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. По данным университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по COVID-19, в день заражаются свыше 70 тысяч человек.

"Быстрое распространение вируса наблюдается в Техасе, Флориде, Аризоне, Калифорнии и ряде других штатов. Местные власти вынуждены были приостановить начавшийся процесс ослабления санитарных ограничений", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По данным университета, в США вирусом SARS-CoV-2 заражены 3 миллиона 697 тысяч 554 человека. Среди штатов лидерство по числу заболевших удерживает Лос-Анджелес, в котором зарегистрировано 150 тысяч 424 случая инфицирования коронавирусом.