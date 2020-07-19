В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 8 100 человек

Количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте каждый день растет на десятки человек. Важно, что эта тенденция сохранится почти два месяца.

По данным Минобороны на 19 июля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 56 военнослужащих. Общая численность людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, начиная с марта достигла в армии и на флоте 8 тысяч сто пять человек. Кроме того, 25 330 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день тысяча двести восемнадцать военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. 919 пациентов лежат в военных госпиталях. 47 изолированы по месту службы. Еще два дестка лежат в гражданских больницах и клиниках. А 232 изолированы на дому. Эти цифры ежедневно меняются. Но они подтверждают тенденцию: заболевание в армии не носит "вихревого" характера и постоянно идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана почти двум с половиной тысячам пациентов, 425 из которых - гражданские. Все они получают специализированную медицинскую помощь.