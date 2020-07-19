Великобритания приостановит публикацию данных о смертности от COVID-19

Правительство Великобритании распорядилось пересмотреть методы подсчета данных по статистике по коронавирусу. Власти опасаются, что цифры могут быть преувеличены. На время проверки, данные о количестве скончавшихся от COVID-19 в ежедневном режиме публиковать не будут.

"Недовольство вызвал, метод, которым пользуются специалисты английского Агентства при департаменте здравоохранения Великобритании. Полученные ими данные говорят о том, что ситуация в Англии хуже, чем в других регионах Соединенного Королевства. Британские ученые считают, что все дело в неправильном методе учета статистики", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По официальным данным минздрава, за сутки в стране выросло число заболевших на 827 человек. Всего же коронавирусом инфицированы 294 066 жителей, скончались 45 тысяч 233 человека.