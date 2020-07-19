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19.07.2020 21:16
Рубрика: В мире

Корона гонит по домам

Каталония возвращает ограничения из-за роста заболеваемости
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)
Власти испанской Каталонии опять ввели ограничительные меры из-за нового роста заболеваемости коронавирусом в регионе. На ближайшие 15 дней гражданам запретят собираться в группы более 10 человек и посещать дома престарелых. Кроме того, примерно 4 миллионам местных жителей "настоятельно рекомендовали" не покидать свои дома без острой необходимости. Эти меры приняты после того, как число ежедневно фиксируемых случаев COVID-19 снова перевалило за тысячу.

Нововведения коснутся также каталонских ресторанов и баров - их обязали вдвое уменьшить число посетителей. А ночные клубы и спортивные залы должны будут и вовсе закрыться. "Все только-только начало возвращаться на круги своя, стали приезжать туристы из-за рубежа, а это (возвращение ограничений. - Прим. "РГ") - шаг назад", - цитирует AFP владелицу одного бара в Барселоне Марию Кинтану. Однако, как заявила официальный представитель каталонского правительства Мериткселл Будо, этот "шаг назад" необходим, чтобы регион, который совсем недавно начал "оживать" после длительного локдауна, в ближайшие недели снова не отправился на строжайший карантин.

В пригороде Барселоны решили избавиться от туристов

Власти Испании пару недель назад провели очередной этап смягчения ограничений, особенно в туристической отрасли. Но отдыхающие не проявили должного уважения к требованиям властей соблюдать социальную дистанцию и прочие меры безопасности. Один за другим начали закрываться пляжи в Андалусии, Коста-дель-Соль, а в минувшую субботу и в Барселоне, где полицейским неоднократно приходилось просить посетителей отойти друг от друга подальше, чтобы избежать заражения. В пятницу в Кордобе зафиксировали крупную вспышку коронавируса в местном ночном клубе, который посетили примерно 400 человек. А в среду на два месяца закрылись магазины, бары и рестораны в некоторых районах курорта Магалуф, что на острове Майорка. Причиной стали вечеринки, которые устраивали в основном гости из Британии и Германии, напрочь забывшие о масках и соцдистанции.

На юге Испании маски обязали носить даже на пляже
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