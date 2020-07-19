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19.07.2020 09:33
Рубрика: В мире

Власти Орегона подали иск против Белого дома

Текст: Максим Макарычев

Генеральный прокурор штата Орегон подала иск против федерального правительства США, обвинив Белый дом в незаконном задержании протестующих в городе Портленд, где вот уже 50 дней продолжаются протесты. Эллен Розенблюм потребовала от Трампа запретить агентам министерства внутренней безопасности США, Службы маршалов США, Таможенной и пограничной службы США и Секретной Службы производить аресты в городе, сообщает ВВС.

Фото: iStock
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На этой неделе федеральные офицеры в автомобилях без опознавательных знаков, как отмечали комментаторы, насильственно захватывали демонстрантов с улиц и задерживали их без объяснения причин. Федеральное правительство заявило, что пытается навести порядок в городе. Офицеры, развернутые по приказу президента Дональда Трампа, также выпускали слезоточивый газ и перцовый спрей в толпы демонстрантов.

"Эта тактика должна прекратиться, - сказала Розенблюм в своем заявлении. - Они (офицеры) не только лишают людей возможности отстаивать свои права в соответствии с Первой поправкой, позволяющей акции мирного протеста, но и создают более нестабильную ситуацию на наших улицах". По ее словам, эти методы "совершенно не нужны и не соответствуют характеру политики штата Орегон". Власти штата также обвиняют федеральных должностных лиц в нарушении четвертой и пятой поправок путем захвата и задержания людей без ордера и отказа им в надлежащей правовой процедуре. На днях губернатор Орегона Кейт Браун также обвинила федеральных агентов в "вопиющем злоупотреблении властью".

Ранее исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вольф раскритиковал политиков Портленда за то, что они позволили "толпе" протестующих осаждать город более шести недель и дал распоряжение о разгоне протестующих, которых он назвал "насильственной мафией". Местные предприятия заявили о совокупном убытке в 23 миллиона долларов, который они понесли во время акций протеста, из-за грабежей и беспорядков, охвативших центр города, сообщил Fox News.

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Город погрузился в хаос после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. В то время как демонстрации проходили в других городах, самой резонансной из них стала акция в Сиэтле, в конечном итоге они прекратились. В том же Сиэтле, штат Вашингтон, власти при помощи силовиков быстро разогнали палаточный лагерь протестующих. Однако, в Портленде они продолжаются больше полутора месяцев, вызывая насилие и разрушение собственности. Участники беспорядков поджигают матрасы и зажигают фейерверки на улицах. Протестующие также установили палатки в парке рядом с федеральным зданием суда и забаррикадировали улицы, чтобы создать собственную автономную зону, подобную организованному упомянутому лагерю на Капитолийском холме в Сиэтле. В начале июля министерство внутренней безопасности США, в состав которого входит 26 американских силовых ведомств, агентств, управлений, отделов, развернуло в Портленде силы правоохранительных органов и департаментов.

Федеральные чиновники обвиняют не менее 13 человек в преступлениях, связанных с протестами. Некоторые были задержаны вокруг федерального здания суда, в которое для его защиты были направлены агенты федеральных служб, другие были захвачены на соседних улицах, сообщает Associated Press .

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