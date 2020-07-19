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19.07.2020 21:14
Рубрика: В мире

Федералы пугают штаты

Власти Орегона вчинили иск центральным властям США за жестокость и насилие
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)
В США столкновения выступающих против расизма активистов и полиции вылились в открытое и все более острое противостояние федерального центра и региональных властей. Власти штата Орегон решили в судебном порядке преследовать сотрудников федеральных силовых ведомств США, которые были введены в этот регион для подавления протестов.
Прибывшие в Орегон федеральные силовики в отличие от местных властей не церемонятся с протестующими и часто пускают в ход слезоточивый газ и другие спецсредства. Фото: Reuters Прибывшие в Орегон федеральные силовики в отличие от местных властей не церемонятся с протестующими и часто пускают в ход слезоточивый газ и другие спецсредства. Фото: Reuters
Прибывшие в Орегон федеральные силовики в отличие от местных властей не церемонятся с протестующими и часто пускают в ход слезоточивый газ и другие спецсредства. Фото: Reuters

Демонстрации активистов движения "Черные жизни важны" не утихают в Орегоне и в его крупнейшем городе - Портленде - с конце мая, когда такие акции вспыхнули по всей стране из-за убийства правоохранителями афроамериканца Джорджа Флойда. За это время протестующие сожгли несколько строений, включая офис полицейской ассоциации Портленда, и фактически взяли под свой контроль здания, расположенные в городе федерального суда и центра правосудия.

Фото: Анна Верная/РИА Новости
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Усмирение протестующих относится к компетенции штатов. Но губернаторы от оппозиционной президенту Демократической партии, заигрывающие с темнокожим электоратом, на взгляд главы Белого дома, не проявили достаточной жесткости. Поэтому Вашингтон послал на охрану расположенных в Орегоне зданий федеральных ведомств и других объектов сводные группы спецназа министерства внутренней безопасности, Службы маршалов США, Таможенной и пограничной службы США и Секретной службы.

Представители указанных федеральных ведомств сразу же отметились жесткими и методами работы. Так, одному из демонстрантов на прошлой неделе выстрелили в голову гранатой со слезоточивым газом, отправив 26-летнего белого парня в кому, где он до сих пор находится в критическом состоянии. Еще больше местную общественность возмутило то, что бригады силовиков-федералов перемещаются по Портленду в форме без опознавательных знаков на автомобилях без номерных знаков, хватают активистов на улицах без объяснения причин и сразу же увозят в суды.
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В результате министерство юстиции Орегона решило подать в суд на действия американских федералов. Согласно вчиненному в субботу иску, "правительственные агентства США обвиняются в незаконном наведении порядка в нарушение гражданских прав граждан Орегона путем их захвата и удержания без очевидных причин". Прокуроры штата указывают на нарушение первой, четвертой и пятой поправок к конституции США и просят суд установить запрет, который "немедленно прекратит незаконные действия федеральных властей по задержанию орегонцев". Уточняется, что уголовное преследование грозит всем офицерам-федералам, нарушающим конституционные права американцев. От них теперь требуется обязательно представляться и объяснять причину задержания гражданам.

На днях губернатор Орегона Кейт Браун потребовала от федералов немедленно покинуть Портленд, назвав это "вопиющим злоупотреблением властью со стороны федерального правительства".

Такой поворот событий ставит Вашингтон и президента Трампа перед трудным выбором: приказать продолжить подавление протестов в Орегоне и оказаться перед риском долгой и наносящей серьезный репутационный ущерб юридической борьбы с властями штата. Или умерить политические аппетиты и вывести федеральные силы из Портленда. Последнее явно не соответствует настрою Дональда Трампа на окончательное восстановление порядка на всей территории США. Но чем ближе дата ноябрьских выборов президента США, тем актуальнее для него становится эта задача.

Между тем

Будет третьим?

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Как сообщается, чернокожий шоумен подал все необходимые документы и уплатил регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов. Артист также указал, что будет представлять партию Birthday Party, что можно перевести как "Партия дня рождения". Впрочем, до сих пор точно неизвестно, станет ли Уэст, которого активно поддерживает глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, действительно участвовать в ноябрьских выборах президента США.

Сегодня национальный рейтинг Канье Уэста, согласно результатам соцопроса компании Redfield & Wilton Strategies, составляет всего 2 процента. Лидерство в президентской избирательной кампании с рейтингом в 48 процентов прочно удерживает кандидат от демократической партии США Джозеф Байден. За переизбрание действующего американского лидера Дональда Трампа готовы отдать свои голоса 39 процентов американских граждан.

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