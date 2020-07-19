Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией

32-летний внук французской кинодивы Катрин Денев арестован в Париже из-за связей с итальянской мафией.

Игорь Вадим - сын 57-летнего Кристиана Вадима, рожденного в отношениях Денев со знаменитым французским режиссером Роже Вадимом.

Молодой человек оказался в числе 44 лиц, задержанных по всей Европе в рамках масштабной спецоперации Европола, названной в честь римского императора "Нерон". Она направлена на пресечение деятельности влиятельной неаполитанской преступной группировки "каморра". Задержанных подозревают в производстве и распространении поддельных купюр номиналом в 50 евро.

Расследование началось в октябре 2017 года. С этого момента правоохранителями были изъяты фальшивые банкноты на 9,9 миллиона евро, 8,3 миллиона евро в подлинных купюрах и разнообразные ценности стоимостью около 10 миллионов евро.

Роль внука звезды "Шербургских зонтиков" в преступной организации пока не озвучивается. В настоящий момент он находится в парижском полицейском участке, но ему грозит экстрадиция в Италию, где должен состояться суд. Семья Игоря Вадима на данном этапе предпочла воздержаться от комментариев.