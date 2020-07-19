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19.07.2020 17:19
Рубрика: Спорт

Вратарь "Спартака-2" Александр Алексеев заразился коронавирусом

Текст: Артур Нанян

Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале клубной пресс-службы.

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Инфекцию у Алексеева выявили во время прохождения медосмотра в одной из столичных клиник. В настоящий момент он находится дома на карантине. "Отметим, что на момент госпитализации Алексеев не был допущен к тренировочному процессу и не контактировал с другими футболистами", - говорится в сообщении "Спартака".

Сейчас на базе спартаковцев в Тарасовке проводится плановая дезинфекция помещений в рамках подготовки к заезду основной команды на подготовительный сбор перед стартом нового сезона.

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